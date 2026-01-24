Julio Iglesias presenta complicaciones de salud tras las denuncias en su contra

La salud de Julio Iglesias genera creciente preocupación en su círculo más cercano. De acuerdo a la información que recibió su esposa, Miranda Rijnsburger, por parte del personal que lo asiste en su residencia de Punta Cana, el cantante estaría atravesando un momento delicado en su estado físico y anímico.

La noticia comenzó a circular en distintos medios de España y fue reforzada por la periodista Gema López, quien explicó que el artista habría pasado de mostrarse estable y con buen ánimo a un profundo desánimo en muy poco tiempo.

Según detalló la comunicadora, este cambio se habría producido luego de que la Audiencia Nacional rechazara de manera contundente las presentaciones realizadas por el abogado del intérprete, en el marco de las denuncias por presunto abuso sexual a empleadas.

Frente a este panorama, los trabajadores de la mansión ubicada en Punta Cana alertaron de inmediato a Miranda Rijnsburger sobre el estado de Iglesias. La situación llevó a que la exmodelo tomara una decisión drástica: cancelar todas las actividades que tenía programadas en Miami y viajar a República Dominicana para acompañar a su esposo.

Cabe recordar que Miranda se encontraba en Estados Unidos junto a sus hijos por expreso pedido del propio Julio Iglesias, quien había preferido mantener a su familia al margen del escándalo mediático derivado de las denuncias en su contra.

En ese contexto, López aseguró que la esposa del cantante "ha decidido reunirse con Julio porque el personal que está junto a él le ha comunicado que la situación es muy muy delicada".

