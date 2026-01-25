¿Juntos otra vez?: La foto de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela tras su separación

Tras la reciente separación de Kika Silva, Gonzalo Valenzuela, se mostró cerca de Juana Viale, su ex, y sorprendió a varios. Pero aunque parezca ser un fuerte guiño a la reconciliación, Valenzuela y Viale tienen algo en común que los unirá como familia para siempre: sus hijos. En especial hablamos de Silvestre, que este fin de semana fue protagonista absoluto dentro del clan. ¿Por qué? Porque el joven cumplió 18 años y obviamente sus padres estuvieron presentes.

Cabe recordar que Juana y tuvieron tres hijos como parte de su historia de amor. Silvestre, que nació en 2008; Alí, que llegó en 2012; y no hay que olvidarse de Ringo, que lamentablemente falleció al nacer en 2011. En este punto, el actor compartió una serie de imágenes del pasado viernes 23 de enero, donde celebró el cumple de su hijo mayor.

EL REFUGIO DE GONZALO VALENZUELA TRAS SEPARARSE DE KIKA SILVA, SU ESPOSA



Pero la conexión familiar no terminó ahí. Al día siguiente, el sábado 24, Valenzuela volvió a compartir una experiencia junto a sus hijos, esta vez desde Chile, donde decidieron animarse a una actividad extrema: lanzarse en paracaídas. En un video, el actor mostró parte de la previa y confesó las dudas que lo invadieron antes de dar el salto. “Bien, decisión tomada. Nos vamos a lanzar”, expresó. Estos momentos en familia se dan en paralelo a un contexto complejo. La ruptura de Gonzalo y Kika no pasó desapercibida y vino acompañada por fuertes trascendidos sobre los motivos ocultos. Si bien los rumores de infidelidad no son nuevos, en las últimas semanas comenzaron a mencionarse otras razones que habrían terminado de desgastar la relación.

Lo apoyó y estuvo con él durante todo este tiempo… (pero) la situación sería insostenible por las deudas, por algún tema particular de Gonzalo”, señalaron algunos medios de Chile. Esas dificultades habrían sido determinantes para la ruptura. También se habló de la diferencia de proyectos entre ambos, ya que Kika tendría el deseo de ser madre, un plan que no está en la cabeza de Valenzuela en este momento -él ya tiene tres hijos-.

Pero mientras todo este ruido gana espacio en los portales, Gonzalo decidió transitar este proceso aferrado a sus vínculos más cercanos. Prioriza el tiempo con sus hijos y cerca de Juana, por la fuerte historia que los une como padres y en un nexo cordial. Si ella estuviera sola tal vez podríamos estar hablando de otra historia, pero también hay que remarcar que la conductora está en pareja hace tiempo con Yago Lange, con quien se encuentra hoy en Mar del Plata mientras graba su programa.

Fuente: Paparazzi