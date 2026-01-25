Brasil: Impactó un rayo sobre una manifestación y 30 personas resultaron heridas

Al menos 30 personas resultaron heridas este domingo por la caída de un rayo en la plaza de Brasilia durante una movilización de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro que pedían su liberación tras ser condenado por golpismo. Lo reportó el diario Correio Brasiliense. Ocho víctimas están en estado grave, según el periódico.

La marcha a favor de Jair Bolsonaro

Miles de simpatizantes de Bolsonaro marcharon este domingo por las calles de Brasilia en defensa de la libertad del expresidente brasileño, condenado y preso desde noviembre pasado por tramar un golpe de Estado. La manifestación fue una iniciativa del diputado Nikolas Ferreira, quien el lunes inició una caminata desde Paracatu, en el interior del estado de Minas Gerais, en dirección a la capital brasileña. Durante la marcha fue acompañado por un grupo de seguidores y aliados del exmandatario.

El congresista, una de las voces de la extrema derecha brasileña más activas en redes sociales, asegura haber recorrido unos 240 kilómetros a pie por una autopista federal. Este domingo, en la última etapa de su caminata, se le sumaron miles de personas a su paso por Brasilia, la mayoría vestidas con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña, a pesar de la intensa lluvia que azotó el Distrito Federal.

En declaraciones a la prensa local, Ferreira dijo que el objetivo de la caminata es “despertar a las personas y abrirles los ojos” frente a la situación del país, donde este año se celebrarán elecciones presidenciales, regionales y legislativas. Además, criticó la actuación de la Corte Suprema, que condenó a más de 800 personas por los violentos episodios del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas invadieron las sedes de los tres poderes, en Brasilia, para incentivar una intervención militar contra el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que había asumido una semana antes.

Fuente: Todo Noticias.