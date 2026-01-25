El fútbol correntino despide a Avelino López, referente del Club Huracán

La Liga Correntina de Fútbol se encuentra de luto por el fallecimiento de Avelino López, histórico delegado del Club Atlético Huracán de Corrientes y reconocido dirigente del ámbito futbolístico local.

Desde la institución expresaron su profundo pesar y destacaron el compromiso y el cariño que López manifestó durante años tanto por su club como por el fútbol de Corrientes, al que acompañó con trabajo constante y vocación de servicio.

Una vida ligada al Club Huracán

Avelino López fue una figura apreciada dentro del Club Huracán, donde desarrolló su tarea dirigencial de manera sostenida y silenciosa. Quienes compartieron su recorrido lo recuerdan por su presencia permanente en la cancha, su dedicación cotidiana y su trato respetuoso con cada persona que se acercaba a la institución.

Además de su rol como delegado, fue parte activa de la vida diaria del club, colaborando desde distintos espacios y manteniendo un vínculo cercano con jugadores, dirigentes y simpatizantes.

Compromiso con la Liga Correntina

López también fue un referente para la Liga Correntina de Fútbol, ámbito que acompañó durante años con compromiso y sacrificio. Su participación constante en reuniones y actividades ligadas a la organización del fútbol local lo convirtió en una figura reconocida y respetada dentro del ambiente.

Desde distintos sectores destacaron su humildad, su disposición al diálogo y su defensa permanente del crecimiento del fútbol correntino.

Acompañamiento a la familia

Desde el Club Huracán, la Liga Correntina y la comunidad futbolera en general expresaron su acompañamiento a la familia López en este momento de profundo dolor, elevando una oración por su descanso eterno.

Avelino López deja una gran huella en el fútbol de Corrientes, no solo por su tarea dirigencial, sino por el ejemplo de compromiso, respeto y pasión que supo sembrar a lo largo de su vida.