Estados Unidos: un programa volvió a parodiar a Milei en un sketch con Donald Trump

El histórico programa Saturday Night Live (SNL) emitió un nuevo sketch en el que parodió al presidente argentino Javier Milei junto a Donald Trump, en una escena que ironizó sobre el vínculo político y financiero entre ambos países. La secuencia recreó los “Trump Awards”, una ficticia ceremonia de premios donde Trump fue la figura central y Milei uno de los invitados destacados, interpretado por el comediante Marcello Hernández.

Bromas en prime time

“Líder, visionario y el chabón que, posta, recién me tiró 20 mil millones de dólares”, dice al arranque de el falso Milei desde el escenario, en referencia a la asistencia financiera que el Tesoro estadounidense otorgó a la Argentina en octubre de 2025 y que el Gobierno devolvió el pasado 9 de enero. El personaje continuó con una catarata de elogios desmedidos hacia Trump, con alocuciones como “mi mejor amigo y dueño de mi cuerpo ideal”, previo a anunciar el premio a “Mejor película en idioma extranjero”. Al abrir el sobre, vacío, remató con una sola palabra: “Nada”.

La escena siguió con otra broma sobre el respaldo económico de Estados Unidos. “Él sí incluyó un cheque por otros u$s10.000 millones… este hombre es increíble, bro”, agregó el humorista que parodiaba a Milei, justo antes de que Trump apareciera en escena, interpretado por James Austin Johnson, imitador habitual del expresidente en el ciclo. Trump le quitó el premio de las manos, lo despidió con un irónico “adiós, amigo”, en español, y cerró el sketch con un seco: “Acepto este premio”. En medio de un contexto en el que Trump buscó hacerse del Nobel de la Paz que recibió María Corina Machado por todos los medios e incluso se mostró molesto con el presidente de Suiza por no haber recibido el premio.

No es la primera vez que Javier Milei aparece como blanco de sátiras en la televisión estadounidense. En 2025, el programa Have I Got News for You, emitido por CNN, cuestionó el envío de fondos a la Argentina y puso el foco en la figura del mandatario. En ese segmento, el conductor Roy Wood Jr. ironizó sobre la decisión de enviar u$s20.000 millones al país sudamericano y lanzó: “Una de las razones por las que es una mala idea es que el dinero va a ir a este tipo”. Acto seguido, mostraron imágenes de Milei cantando en el Movistar Arena junto a la llamada “banda presidencial”.

“Se ve responsable…”, comentó una panelista, mientras otro remató con sarcasmo: “Esto pasa cuando no dejan que sus hijos se dediquen al arte”.

Incluso antes, Saturday Night Live ya había comparado a Milei con Austin Powers. En una de sus emisiones, el conductor Colin Jost mostró una imagen del Presidente con gafas oscuras y bromeó con una frase icónica del personaje de Mike Myers.

