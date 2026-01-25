Edición histórica de la Fiesta Nacional del Chamamé con más de 70 mil entradas vendidas

Según datos aportados por el Instituto de Cultura de Corrientes, la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé alcanzó un récord de más de 70.000 entradas vendidas. En varias de las noches las localidades se agotaron y la capacidad del Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola estuvo colmada de espectadores.

Camino al cierre del evento, este sábado se vivió la novena noche con entradas agotadas y una marcada presencia de público local, nacional e internacional, consolidando a la fiesta como uno de los principales acontecimientos culturales de la provincia.

La novena luna chamamecera

Durante la anteúltima noche se vivieron momentos destacados con las actuaciones del grupo Amboé, Ernestito Montiel y su Cuarteto Santa Ana, Grupo Itatí, la Orquesta Oficial de la Provincia, entre otros artistas que formaron parte de la programación.

El Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola volvió a ser escenario de una noche vibrante, en el marco de una edición que mantuvo una alta convocatoria desde su inicio.

Balance del Instituto de Cultura

A modo de balance, la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, señaló que “cada una de estas noches contamos con presencia de turistas nacionales e internacionales, familias, nuevas generaciones que vinieron a disfrutar de esta fiesta”, y destacó la masiva concurrencia tras nueve noches de festival.

En ese sentido, remarcó que “esta es una fiesta histórica en muchos sentidos” y precisó que “en cantidad de espectadores, tenemos contabilizados más de 70 mil tickets vendidos”. “Estamos sumamente felices, orgullosos, y ya pensando en lo que va a ser la edición del año que viene”, expresó.

Sánchez también agradeció la designación del gobernador, al señalar que “confió en mí para este lugar tan importante, frente a la cultura de Corrientes”, y recordó que al asumir la responsabilidad de organizar la fiesta se rodeó “de gente que sabe muy bien lo que hace”.

Asimismo, destacó el trabajo artístico y en equipo que permitió el desarrollo del evento y auguró que “ojalá que en algún momento todo el mundo conozca nuestras fiestas, que vengan el otro año”.

Para concluir, resaltó los resultados del rating de la transmisión nacional y sostuvo que “eso significa que muchas personas se detienen a mirar lo que está pasando en Corrientes”.

Impacto cultural y económico

Por su parte, el ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, destacó la importancia de la recepción de turistas durante la novena noche de la Fiesta y agradeció las condiciones climáticas y la convocatoria registrada en cada jornada.

Además, subrayó la contribución cultural y económica del evento para la provincia y afirmó que “la cultura de la Fiesta se afianza año a año”.