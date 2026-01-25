Corrientes: se realizó un homenaje a los policías caídos en servicio

Un emotivo homenaje a los caídos en cumplimiento del deber realizó este domingo la Policía de Corrientes en el hall de la Jefatura de Policía de ciudad Capital

Al acto estuvo encabezado por subsecretaria de Seguridad, Lic. Ingrid Jetter, el secretario de Seguridad Ciudadana, Dr. Oscar Martínez, el subjefe de Policía, Comisario General Walter Darío Aceval y los directores generales, integrantes de la plana mayor. Todos ellos brindaron sus respetos a los 216 agentes que perdieron la vida en servicio.

Fotografía: Cacho Monzón

El capellán de la institución, presbítero Guillermo Danuzzo, dirigió las bendiciones a las placas que recuerdan el nombre de cada uno de ellos.

Fotografía: Cacho Monzón

Por otro lado, se dejó una ofrenda floral al pie del espacio reservado en memoria de los caídos.

Fotografía: Cacho Monzón

Del evento tambien participaron oficiales superiores y personal subalterno del área Capital, en representación de sus pares de cada rincón de Corrientes.