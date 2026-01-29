Encontraron muerto al artista Fernando Fazzolari: se investiga un posible homicidio

El artista plástico Fernando Fazzolari, de 76 años, fue hallado muerto este lunes en su departamento del barrio porteño de Monserrat. La investigación policial trabaja bajo la hipótesis de homicidio, tras constatarse que fue encontrado maniatado.

El cuerpo fue encontrado por su hijo, quien fue a verlo preocupado por la falta de respuesta a mensajes y llamados. Al ingresar, encontró a su padre en el suelo sin signos vitales. Las autoridades señalaron que no se registraron faltantes ni ingresos violentos, por lo que el móvil del crimen no parecería ser un robo.

La autopsia preliminar indica que la muerte ocurrió entre 48 y 72 horas antes del hallazgo. Sin embargo, todavía no trascendió la causa exacta del fallecimiento.

La Fiscalía Nacional Contravencional y de Faltas N° 1, a cargo de Pablo Turano, dispuso la intervención de la División Homicidios y la revisión de cámaras de seguridad cercanas al departamento, ubicado a pocos metros del Obelisco.

Quién era Fernando Fazzolari

Nacido en Buenos Aires en 1949, Fazzolari se formó con destacados artistas como Jorge Demirjián y Julio Pagano. Alternó su carrera artística con estudios universitarios y obtuvo numerosos premios nacionales e internacionales, incluyendo la Bienal de Valparaíso y el Premio Konex en Técnica Mixta.

Durante su trayectoria, experimentó con técnicas de caligrafía china y recursos gráficos digitales. Además, se desempeñó como economista y presidió la Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina, participando en obras emblemáticas de infraestructura en Argentina.

La Cámara Argentino-China destacó su rol en el fortalecimiento de los lazos entre ambos países y su contribución al desarrollo artístico y de ingeniería en Argentina a lo largo de más de cinco décadas.

Con información de Infobae.