Juana Repetto reveló quién la excluyó del casamiento de su hermano

Lo que comenzó como una celebración íntima terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo mediático. Luego de que se conociera que Bautista Lena contrajo matrimonio con Delfina Villagra, Juana Repetto sorprendió a todos al revelar que no fue invitada al casamiento de su propio hermano.

Lejos de pasar desapercibido, el dato generó un fuerte revuelo y dejó al descubierto un conflicto familiar que nadie tenía en el radar y que, en cuestión de horas, se transformó en tema de debate en redes y programas de espectáculos.

Fiel a su estilo frontal, Juana no esquivó la polémica y decidió contar en primera persona cómo atravesó el hecho de quedar afuera de un evento tan significativo.

La situación no solo la tomó por sorpresa, sino que también la expuso públicamente, obligándola a dar explicaciones sobre una interna que, hasta ese momento, permanecía en el ámbito privado.

En diálogo con Fernanda Iglesias para el programa Puro Show, la influencer fue consultada sin vueltas sobre el vínculo actual con su hermano y si existía algún tipo de conflicto previo que justificara su ausencia. ¿Está peleada con Bautista? La pregunta fue directa y la respuesta, igual de contundente.

Tras confirmar que no recibió invitación alguna, Juana fue todavía más clara y apuntó a posibles responsables. “No sé, deberías preguntarle a él. O a la mujer”, lanzó, marcando una distancia evidente tanto con su hermano como con su cuñada.

Acto seguido, dejó una reflexión que resonó fuerte: “Si él o su mujer no nos hacen parte a mí y a mis hijos, tiene más que ver con lo que son ellos, no con lo que soy yo”. Una frase que muchos interpretaron como un límite claro y una manera de correrse del lugar de culpa.

Lejos de quedarse solo en esa declaración, Repetto profundizó su postura y dejó en claro que, al menos desde su mirada, no hubo motivos válidos para haber sido excluida del casamiento. “Esto habla más de ellos dos que de mí. Estoy muy tranquila con la mujer y persona que soy”, afirmó, dejando en evidencia que, aunque la situación le resultó dolorosa, no puso en jaque sus convicciones ni la forma en la que se percibe a sí misma.

