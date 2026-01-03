Hernán Drago contó por qué suspendió el mega festejo por sus 50 años

Hernán Drago no oculta que está atravesando uno de los mejores momentos de su vida. Con una agenda laboral cargada, múltiples proyectos en marcha y una estabilidad personal que él mismo define como plena, el modelo y conductor había imaginado durante años un festejo especial para recibir sus 50.

Sin embargo, cuando llegó el momento, tomó una decisión que sorprendió incluso a su entorno más cercano: cancelar a último momento la celebración que tenía en mente y cambiarla por un plan completamente opuesto.

Padre de Luka y Lola, soltero y enfocado en disfrutar el presente, Drago aseguró que hoy se siente incluso más activo laboralmente que cuando tenía 20 años. “Estoy en un gran momento laboral y personal también. Con todas las peripecias de la vida, me considero un tipo feliz”, expresó en diálogo con la revista Pronto.

Hernán Drago cumplió 50 años y todo indicaba que iba a celebrarlo como lo había soñado durante mucho tiempo. Según relató, desde hacía varios años ya imaginaba un festejo especial que incluyera viajes, amigos y paisajes que lo conectan con su esencia.

Sin embargo, algo cambió sobre la hora. “Fue extraño lo que me pasó. Cuando tenía 47 o 48, empecé a soñar cómo iba a festejar los 50. Dije: ´Me voy a ir de viaje, voy a llevar a mis amigos, voy a hacer esto, me voy a ir al sur, que es mi lugar en el mundo´. ¿Sabés qué hice? Suspendí dos laburos y me quedé todo el día en pijama en mi casa. Ese fue mi festejo de los 50: solo en casa, con mis hijos”, contó.

Lejos de tratarse de una decisión impulsiva o negativa, Drago explicó que el cambio de planes tuvo un fuerte componente emocional y personal: No estaba para subirme a ningún avión y yo vivo arriba de los aviones todos los fines de semana. ´No, no. Yo hoy, para mí, me quiero quedar en casa tranquilo´”.

Así, el modelo dejó en claro que, más allá de los festejos grandilocuentes, eligió priorizar el descanso, la calma y el tiempo compartido con sus hijos como la mejor manera de celebrar una nueva etapa de su vida.

