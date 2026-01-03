¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Río Uruguay Emergencia hídrica Donald Trump
Decisión personal

Hernán Drago contó por qué suspendió el mega festejo por sus 50 años

El modelo y conductor atraviesa una etapa de plenitud tanto en lo personal como en lo profesional.

Por El Litoral

Sabado, 03 de enero de 2026 a las 14:43

Hernán Drago no oculta que está atravesando uno de los mejores momentos de su vida. Con una agenda laboral cargada, múltiples proyectos en marcha y una estabilidad personal que él mismo define como plena, el modelo y conductor había imaginado durante años un festejo especial para recibir sus 50.

Sin embargo, cuando llegó el momento, tomó una decisión que sorprendió incluso a su entorno más cercano: cancelar a último momento la celebración que tenía en mente y cambiarla por un plan completamente opuesto.

Padre de Luka y Lola, soltero y enfocado en disfrutar el presente, Drago aseguró que hoy se siente incluso más activo laboralmente que cuando tenía 20 años. “Estoy en un gran momento laboral y personal también. Con todas las peripecias de la vida, me considero un tipo feliz”, expresó en diálogo con la revista Pronto.

Hernán Drago cumplió 50 años y todo indicaba que iba a celebrarlo como lo había soñado durante mucho tiempo. Según relató, desde hacía varios años ya imaginaba un festejo especial que incluyera viajes, amigos y paisajes que lo conectan con su esencia.

Sin embargo, algo cambió sobre la hora. “Fue extraño lo que me pasó. Cuando tenía 47 o 48, empecé a soñar cómo iba a festejar los 50. Dije: ´Me voy a ir de viaje, voy a llevar a mis amigos, voy a hacer esto, me voy a ir al sur, que es mi lugar en el mundo´. ¿Sabés qué hice? Suspendí dos laburos y me quedé todo el día en pijama en mi casa. Ese fue mi festejo de los 50: solo en casa, con mis hijos”, contó.

Lejos de tratarse de una decisión impulsiva o negativa, Drago explicó que el cambio de planes tuvo un fuerte componente emocional y personal: No estaba para subirme a ningún avión y yo vivo arriba de los aviones todos los fines de semana. ´No, no. Yo hoy, para mí, me quiero quedar en casa tranquilo´”.

Así, el modelo dejó en claro que, más allá de los festejos grandilocuentes, eligió priorizar el descanso, la calma y el tiempo compartido con sus hijos como la mejor manera de celebrar una nueva etapa de su vida.

