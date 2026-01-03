Sofía Gonet contó sin filtros todas sus intervenciones estéticas

Sofía Gonet, conocida popularmente como “La Reini”, volvió a quedar en el centro de la escena tras enumerar públicamente cada uno de los procedimientos estéticos que se realizó a lo largo de los últimos años.

Lejos de esquivar el tema, la influencer decidió detallar sin rodeos las intervenciones que forman parte de su transformación física, una decisión que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

Entre los cambios que mencionó se encuentran retoques en los pómulos, el mentón y la mandíbula, además de aplicaciones de botox y un lifting facial, procedimientos cada vez más habituales entre figuras del espectáculo y creadores de contenido.

A eso se suman los llamados “foxy eyes”, una técnica que busca levantar la mirada y estilizar el contorno de los ojos, y modificaciones en la nariz, incluida la punta, uno de los detalles que más impacto visual genera en el rostro. También reconoció haberse realizado trabajos odontológicos para mejorar la sonrisa y, como dato que sorprendió a muchos, un alargue de los dedos, una intervención poco frecuente y que despertó curiosidad entre sus seguidores.

