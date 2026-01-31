Griselda Siciliani contó los motivos de su separación de Luciano Castro

Griselda Siciliani, finalmente, confirmó su separación de Luciano Castro. La actriz habló con la periodista Paula Varela, a quien le explicó los motivos de la ruptura.

“Ella decidió dar un paso al costado. No pudo con lo mediático, eso fue lo que más le jodió. Lo que me decía es ‘no es el cuerno en sí’, que eso se puede hablar en pareja, se puede perdonar, es otra cosa, sino que tiene que ver con esta cosa mediática en la que ella se vio envuelta”, contó la panelista al aire de Intrusos (América).

En ese sentido, añadió: “Dijo: ‘Esto no es para mí, me corro’. ”Se quieren un montón, de hecho, ella le dijo a él ‘no te voy a soltar la mano, podemos seguir siendo amigos, vamos a tener la mejor siempre’, pero la relación, la pareja, se terminó“.

Asimismo, Varela señaló que el emprendimiento que la pareja de actores pensaba abrir en la Costa Atlántica, quedó en la nada.

“Si bien ella no quiere hablar, si la van a buscar te van a decir que sí, que están separados”, concluyó Paula.

Vale recordar las declaraciones de Siciliani sobre este tema hace pocos días. “Ustedes saben que no me gusta hablar de mi intimidad ni de la intimidad de nadie. Entonces, bueno, yo entiendo que podría contestar ‘sí’ y ‘no’, contestar las preguntas más escuetamente, pero quiero de verdad tomar una posición”, dijo al aire de Intrusos (América).

TN.