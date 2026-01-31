¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

aeropuerto de Corrientes Diego Santilli Diego Santilli
aeropuerto de Corrientes Diego Santilli Diego Santilli
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Reunión de autoridades

Yapeyú avanza en el Corredor Jesuítico Guaraní

El intendente Ramón Barrios se reunió con su equipo y con una delegada del Ministerio de Turismo para impulsar el desarrollo turístico local.
 

Por El Litoral

Sabado, 31 de enero de 2026 a las 10:17

El intendente de Yapeyú, Ramón Barrios, encabezó esta semana una reunión de trabajo junto a su equipo de gestión y la delegada del Ministerio de Turismo, Sonia Berwanger, con el objetivo de avanzar en la planificación y fortalecimiento del corredor jesuítico guaraní.

Durante el encuentro se abordaron distintas líneas de acción vinculadas al crecimiento turístico de la localidad, poniendo el foco en el valor histórico y cultural de Yapeyú como parte fundamental del legado jesuítico en la región. La iniciativa apunta a consolidar el corredor como una herramienta clave para el desarrollo económico local y la generación de nuevas oportunidades.

Desde el municipio destacaron la importancia del trabajo articulado con el Gobierno provincial para potenciar el turismo, atraer visitantes y fortalecer la identidad cultural de la comunidad, en una estrategia que busca crecimiento sostenido y proyección regional.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD