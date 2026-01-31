Yapeyú avanza en el Corredor Jesuítico Guaraní

El intendente de Yapeyú, Ramón Barrios, encabezó esta semana una reunión de trabajo junto a su equipo de gestión y la delegada del Ministerio de Turismo, Sonia Berwanger, con el objetivo de avanzar en la planificación y fortalecimiento del corredor jesuítico guaraní.

Durante el encuentro se abordaron distintas líneas de acción vinculadas al crecimiento turístico de la localidad, poniendo el foco en el valor histórico y cultural de Yapeyú como parte fundamental del legado jesuítico en la región. La iniciativa apunta a consolidar el corredor como una herramienta clave para el desarrollo económico local y la generación de nuevas oportunidades.

Desde el municipio destacaron la importancia del trabajo articulado con el Gobierno provincial para potenciar el turismo, atraer visitantes y fortalecer la identidad cultural de la comunidad, en una estrategia que busca crecimiento sostenido y proyección regional.