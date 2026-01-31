¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Operativo

Corrientes: recuperan en Santo Tomé una moto con pedido de secuestro de Garupá

La moto había sido denunciada como sustraída en Misiones y fue detectada en la vía pública.

Por El Litoral

Sabado, 31 de enero de 2026 a las 08:14

Efectivos de la Policía de Corrientes secuestraron una motocicleta con pedido de secuestro y demoraron a su conductor durante un control vehicular realizado en la ciudad de Santo Tomé. El requerimiento había sido emitido por autoridades de Garupá, provincia de Misiones.

El procedimiento se llevó a cabo este viernes cuando personal de la Comisaría de Distrito Primera de Santo Tomé realizaba tareas de control e identificación de personas y vehículos.

Según informaron, el operativo se concretó en calle Guacurarí al 800 aproximadamente, tras una solicitud de la Comisaría Seccional 5ª de Garupá, que requería el secuestro de una motocicleta denunciada como sustraída.

En ese marco, los efectivos detuvieron la marcha de un rodado marca Honda CB Twister 125cc conducido por un hombre mayor de edad. Luego de las averiguaciones correspondientes, determinaron que se trataría de la misma moto denunciada como sustraída.

La motocicleta secuestrada y el hombre demorado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la dependencia policial, donde continuaron con los trámites de rigor.

