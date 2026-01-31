El saludo de Mario Pergolini por el cumpleaños de Susana Giménez

Susana Giménez cumplió 82 años y, una vez más, fue homenajeada con muestras de afecto y reconocimiento en redes sociales por parte de amigos históricos, colegas y grandes figuras del espectáculo argentino. Entre los saludos más inesperados estuvo el de Mario Pergolini, quien le dedicó un mensaje especial acompañado de imágenes generadas con inteligencia artificial en las que ambos aparecen juntos en situaciones ficticias y cómplices.

La relación entre Pergolini y Susana está marcada por una vieja enemistad mediática originada en los años 90, luego de una serie de comentarios irónicos que el conductor hizo al aire de CQC y que la diva nunca terminó de perdonar. En esta ocasión, Mario optó por un mensaje de autocrítica, humor y nostalgia, y en un video que compartió en sus historias, comenzó diciendo: “Hoy es 29 de enero y cumpleaños Susana. Sí, esa Susana. Y en el pasado, por lo que dije, por hacerme gracioso tontamente, y a pesar de haber pedido perdón muchas veces, sé que no alcanza”.

“Pero bueno, hoy es su nuevo cumpleaños y pienso: ‘Mirá, de haberte tratado bien, de haber apostado por esta relación de amistad, si hoy no tendríamos fotos como esta o como esta, o tal vez en la playa, vos con tacos’. No sé por qué salió con tacos. Tomando un café, qué sé yo. Pero no pasó y sé que fue por mi culpa. Lo siento, Susana. Te vuelvo a pedir perdón. Que tengas un lindo cumpleaños. Yo este año voy a apostar para que nos veamos.”