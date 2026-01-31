Fuerte cruce entre Laura Ubfal y Marisa Brel: qué se dijeron

Una interna que parecía archivada, sumó un nuevo capítulo cargado de tensión. Marisa Brel y Laura Ubfal se enfrentaron nuevamente pero esta vez al aire en LAM (América TV), programa en el que ambas comparten espacio y donde una información mal planteada fue el disparador del conflicto.

El conflicto comenzó cuando Ubfal contó que Eva de Dominici había rechazado el papel que finalmente realizó la China Suárez en la serie En el barro. Sin embargo, Brel corrigió a su colega, ya que conoce íntimamente a la actriz radicada en Estados Unidos.

"Fue para el papel de Valentina Zenere, antes de que la convocaran, me lo contó y me dijo que no había aceptado por las escenas de desnudo. No le interesó", reveló la angelita. Esto generó la ira de la conductora de La linterna (Bondi Live), desatando una auténtica guerra al aire.

Cuando parecía que todo se había calmado, Marisa Brel volvió a referirse a su disputa con Laura. "Ayer tuve un día de furia, estaba enajenada, fuera de eje. A mi Laura me saca de eje", comenzó diciendo. "No sé qué le pasa conmigo, pero cuando tocó a mi hija ahí fue como…Tuve que contener a todos a mi hija, que estaba muy nerviosa", agregó.

Brel continuó con su descargo defendiendo a su hija Paloma. La joven se hizo amiga de algunos exparticipantes de Gran Hermano y, al trabajar para una reconocida fiesta, les regalaba entradas de cortesía. Por esta razón, Laura Ubfal aseguró que Paloma "regenteaba" a los chicos salidos del reality.

Lejos de limitarse al tema puntual, Laura Ubfal cuestionó la manera en la que su compañera suele comunicar primicias, señalando que muchas veces apela a su relación personal con figuras del espectáculo. Según su mirada, cada información venía acompañada de referencias a sus vínculos con los famosos.

El clima se volvió áspero y el intercambio terminó con ambas sacando a relucir sus trayectorias profesionales. En ese punto, Brel no se quedó callada y le puso un freno acusándola de "irrespetuosa". “No querés a nadie, no sos empática y nadie te quiere a vos”, lanzó sin filtro.

Sin embargo, el conflicto no quedó circunscripto al estudio de televisión. Horas más tarde, Ubfal retomó el tema en el programa de streaming que conduce en Bondi Live y, lejos de bajar un cambio, profundizó la polémica. Con un tono irónico y gestos exagerados, realizó una imitación de su colega, remarcando de manera burlona su necesidad de mostrarse querida por todos. “ Estamos grandes para tanta boludez”, concluyó, provocando risas en el estudio.

Aunque la panelista se disculpó con su colega, las cosas no quedaron bien. "Hubo un pedido de disculpas, fueron aceptadas. Si no existían las disculpas te iba a demandar. No es la idea, nunca lo hice y no es la primera vez que te quiero demandar”, cerró Brel.

Minutouno.com