Operativo de seguridad en Capital: incautaron 43 motos y cinco autos

La Policía de Corrientes secuestró preventivamente 43 motocicletas y cinco vehículos automotores durante operativos de contralor realizados en inmediaciones de la Plaza Mercosur. Los procedimientos se desarrollaron en la madrugada de este 31 de enero de 2026.

Los controles se enmarcan en el plan integral de seguridad y prevención del delito dispuesto por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía.

Según la información oficial, los operativos se llevaron adelante entre las 02:30 y las 04:30 horas aproximadamente. Durante ese lapso, los efectivos identificaron a varias personas para averiguación de antecedentes y una de ellas fue demorada.

Además, se efectuaron controles vehiculares en la zona y se procedió al secuestro preventivo de motos y autos que no contaban con la documentación correspondiente.

Del operativo participaron efectivos de la Comisaría Décimo Octava Urbana, con colaboración de la Comisaría Segunda de la Mujer y el Menor, el Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, Comando Patrulla Móviles y Motorizada, GRIM 2, G.T.O y personal de Tránsito Municipal.

Tras los procedimientos, las diligencias continuaron en la comisaría jurisdiccional.