Cuánto cuestan y cuáles son los exclusivos vinos que Bad Bunny probó

La visita de Bad Bunny a la Argentina no solo causó furor en los estadios, sino también en la escena gastronómica porteña. Durante una cena privada en el restaurante Ness, el artista puertorriqueño se sumergió en una experiencia enológica de primer nivel, degustando un recorrido representativo por los mejores terruños del país.

La degustación fue una auténtica "cata federal", abarcando botellas de alta gama producidas en cinco provincias diferentes, de norte a sur. Pero, ¿cuáles fueron exactamente esos vinos y qué valor tienen en el mercado local?

El mapa vitivinícola en la copa de Bad Bunny

La selección que degustó el "Conejo Malo" incluyó bodegas consagradas y proyectos boutique de nicho, reflejando la enorme diversidad de la vitivinicultura nacional:

Jujuy: La cata inició en el extremo norte con un blanco distintivo: el Sauvignon Blanc Trópico Sur, elaborado por la bodega El Bayeh. Esta etiqueta, proveniente de la Quebrada de Humahuaca, tiene un valor de mercado que ronda los $80.000.

Patagonia: Desde el sur llegó el Chardonnay Mainqué de Bodega Chacra (Río Negro). Un blanco elegante y muy codiciado cuyo precio en vinotecas promedia los $110.000.

San Juan: La región cuyana se hizo presente con una Criolla Chica La Totora, elaborada por el proyecto Cara Sur en el Valle de Calingasta. Una botella de esta parcela específica cotiza cerca de los $105.000.

Mendoza: No podía faltar la provincia emblema con el Malbec Aluvional de la prestigiosa familia Zuccardi. Dependiendo del paraje específico, su valor oscila entre los $102.000 y $127.000.

Salta: El recorrido cerró en los Valles Calchaquíes con un tinto de altura: el Malbec Finca Las Carreras, del reconocido enólogo Paco Puga. Este exponente se comercializa en torno a los $56.000.

El "souvenir" de los $166.000

Tras probar la variedad de opciones, Bad Bunny tuvo a sus claros favoritos. Al finalizar la velada, el músico y su equipo decidieron no irse con las manos vacías y eligieron dos botellas particulares para continuar disfrutando en el hotel.

Los elegidos fueron el blanco patagónico Chardonnay Mainqué y el tinto salteño Malbec Finca Las Carreras. En total, el valor estimado en el mercado local de este selecto "souvenir" que el artista se llevó asciende a unos $166.000 pesos argentinos.

