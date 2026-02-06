Juego responsable en Corrientes: se realizó una jornada de prevención en Itatí

Itatí fue escenario de una nueva jornada de juego responsable, impulsada por la Dirección de Juventud del Gobierno de Corrientes, destinada a concientizar sobre prácticas saludables durante la temporada de verano.

La actividad se desarrolló el jueves 5 de febrero e incluyó charlas, stands informativos, dinámicas participativas y deportes. Todo esto con el objetivo de brindar información y orientación sobre salud mental, diversidad y construcción de vínculos sanos.

El gobernador Juan Pablo Valdés destacó que estas iniciativas forman parte de una política sostenida de acompañamiento a las juventudes, orientada a generar entornos de cuidado, prevención y participación en todo el territorio provincial.

Por su parte, la directora de Juventud, Clara Gortari, señaló que las acciones buscan ofrecer espacios donde los jóvenes puedan informarse, sentirse escuchados y adquirir herramientas para mantener un equilibrio en su vida cotidiana y en su salud mental.

La jornada fue organizada por la Dirección de Juventud, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, con el acompañamiento de la Secretaría General y la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Itatí.