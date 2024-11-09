¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

paro universitario Festival del Mono Carayá Centro de Conservación Aguará
VIVIAN GUTNISKY

Por El Litoral

Sabado, 09 de noviembre de 2024 a las 00:00

✡︎

VIVIAN GUTNISKY

Z’L

Falleció el 06/11/2024. Maly Fernández, Sebastián Bissaro y Esteban Buffil participan su fallecimiento, acompañan a Jorge en tan difícil momento y elevan una oración en su memoria. c/919

✡︎

VIVIAN GUTNISKY

Z’L

Falleció el 06/11/2024. El Ministro Secretario General de la Gobernación, Dr. Carlos José Vignolo, participa su fallecimiento, acompaña a Jorge y familia en tan difícil momento y ruega una oración por el eterno descanso de su alma. c/919

✡︎

VIVIAN GUTNISKY DE PIATTONI

Z’L

Falleció el 06/11/2024. Juan Alejandro Castro y su esposa Silvia Pompeya Dacunda participan con gran pesar su fallecimiento y, acompañan a Jorge y su familia en tan doloroso momento rogando por su eterno descanso. o/341

✡︎

VIVIAN GUTNISKY

Z’L

Falleció el 06/11/2024. Juan Miguel Martínez y familia participan del fallecimiento de la hermana de Jorge y acompañan a toda su familia en estos momentos. Elevamos una plegaria al cielo en su memoria.

