Funebres

ALEJANDRO LUIS GARRIDO

Por El Litoral

Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 00:00

ALEJANDRO LUIS GARRIDO

Q.E.P.D.

Falleció 11/12/2025. El Directorio del Golf Club Corrientes, participa con mucho pesar del fallecimiento de quien fuera Socio Honorífico, y acompañan a toda la familia en tan triste momento. Rogamos una plegaria al cielo en su memoria, por su descanso eterno. o/540

ALEJANDRO LUIS GARRIDO

Q.E.P.D.

Falleció 11/12/2025. Despedimos al querido Alex. Amigo de toda la vida con inmenso pesar, pero sabiendo ya está en la Paz Eterna del Señor. Con el cariño de siempre William y Martha Harvey, hijos y nietos. c/866

ALEJANDRO LUIS GARRIDO

Q.E.P.D.

Falleció 11/12/2025. Querido Alex, amigo de siempre, descansa en Paz. Alice García de Pérez Chávez, hijos y nietos. c/866

ALEJANDRO LUIS GARRIDO

Q.E.P.D.

Falleció 11/12/2025. Romilio Monzón y familia, Jorge Monzón y familia, Álvaro Monzón Wyngaard y familia participan el fallecimiento de Alejandro Garrido, abrazan a su familia y amigos en este momento tan delicado y elevan una oración por el descanso de su alma. c/867

Dr. ALEJANDRO LUIS GARRIDO

Q.E.P.D.

Falleció 11/12/2025. El Dr. Francisco José González, Dr. Rubén Serebrinsky, Dr. José Ricardo Fidanza y el Dr. José Raúl Márquez, participan con profundo pesar el fallecimiento del distinguido colega y amigo y acompañan en el dolor a su esposa e hijos.

Dr. ALEJANDRO LUIS GARRIDO

Q.E.P.D.

Falleció 11/12/2025. El Director y Personal del Centro Médico S.A. participan con profundo pesar el fallecimiento de su Director y socio fundador de la Institución, y acompañan en el dolor a su esposa e hijos.

