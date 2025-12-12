¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

La Niña alerta amarilla mortandad de peces
Funebres

NELSON FERNANDO MAROTTOLI

Por El Litoral

Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 00:00

NELSON FERNANDO MAROTTOLI

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2025. Al cumplirse el primer mes de tu partida, tu esposa, hijos, nietos y bisnietos y toda la familia te recordamos con mucho cariño. Siempre te extrañaremos. Descansa en Paz donde estes. c/864

