†
NELSON FERNANDO MAROTTOLI
Q.E.P.D.
Falleció el 12/11/2025. Al cumplirse el primer mes de tu partida, tu esposa, hijos, nietos y bisnietos y toda la familia te recordamos con mucho cariño. Siempre te extrañaremos. Descansa en Paz donde estes. c/864
