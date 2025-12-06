†

BEATRIZ MARÍA NIDD DE SCHAFFER

Q.E.P.D.

Falleció el día 29/11/2025. Qepd en los sagrados brazos de Nuestro Señor, con profundo dolor te despedimos tus hijas Aurora del Rosario, Mónica Patricia, María Alejandra y Sandra Eugenia y tus yernos Juan Luis Ocampo y Darío Alejandro Selser; como así también tus nietos y bisnietos elevamos nuestras oraciones para que la Santísima Virgen María nos otorgue paz y consuelo. Sus restos fueron inhumados el 29 de noviembre ppdo., en el Parque del Recuerdo. c/854