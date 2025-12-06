¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Cámara de Diputados de Corrientes enjambre de abejas Mbaipy
Cámara de Diputados de Corrientes enjambre de abejas Mbaipy
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

BEATRIZ MARÍA NIDD DE SCHAFFER

Por El Litoral

Sabado, 06 de diciembre de 2025 a las 00:00

BEATRIZ MARÍA NIDD DE SCHAFFER

Q.E.P.D.

Falleció el día 29/11/2025. Qepd en los sagrados brazos de Nuestro Señor, con profundo dolor te despedimos tus hijas Aurora del Rosario, Mónica Patricia, María Alejandra y Sandra Eugenia y tus yernos Juan Luis Ocampo y Darío Alejandro Selser; como así también tus nietos y bisnietos elevamos nuestras oraciones para que la Santísima Virgen María nos otorgue paz y consuelo. Sus restos fueron inhumados el 29 de noviembre ppdo., en el Parque del Recuerdo. c/854

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD