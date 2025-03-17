¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

HORACIO FLORES

Por El Litoral

Lunes, 17 de marzo de 2025 a las 00:00

Falleció el 16/03/2025.  El Club de Automóviles Clásicos de Corrientes participa con profundo pesar el fallecimiento de su socio, amigo y permanente colaborador, rogando una oración en su memoria

Falleció el 16/03/2025.  El Club de Automóviles Clásicos de Corrientes participa con hondo pesar el fallecimiento de su socio, amigo y permanente colaborador, rogando una oración en su memoria. c/446

Falleció el 16/03/2025.  Guillermo Belcastro y Sra. Ana A. Bonpland participan con profundo pesar el fallecimiento de su amigo Horacio, rogando una oración en su memoria. c/446

CR. y LA. HORACIO EDUARDO FLORES

Falleció el 16/03/2025.  El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Corrientes, participa con profundo pesar su fallecimiento, de quien fuera miembro del Consejo Directivo de la Institución y matriculado de contador público y licenciado en Administración, rogando por el eterno descanso de su alma y acompañando a su familia en tan doloroso momento.

