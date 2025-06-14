†

EMMA ALICIA ABAD

Q.E.P.D.

Falleció el 12/06/2025. Alina Portela y Jorge Abellán acompañan en este triste momento a sus amigos Pato y Aliel e hijos y ruegan por el eterno descanso de Emma, que Jesús la tenga junto a Él y que para ella brille la luz que no tiene fin. c/996

Falleció el 12/06/2025. El Dr. Yamil Machado (ex Senador Provincial) y flia. participan con pesar su fallecimiento. Ruegan una oración a su querida memoria y acompañan a sus familiares en esta difícil y dolorosa instancia.