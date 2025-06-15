†

ROMELIA “CHICHINA” LOPEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 12/06/2025. El Consejo de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste – CODIUNNE – participa con profunda tristeza del fallecimiento de madre de la Prof. Carolina Fernández López Secretaria de Derechos Humanos y Género de la Comisión Directiva de CODIUNNE a quien abrazamos junto a su familia y seres queridos. Deseamos pronta resignación por esta pérdida y hacemos votos para que el alma de Titina que ha dejado los mejores recuerdos pueda descansar con paz en la luz infinita. c/6002