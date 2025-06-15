¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Unne abigeato Cristina Fernández de Kirchner
Unne abigeato Cristina Fernández de Kirchner
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

ROMELIA “CHICHINA” LOPEZ

Por El Litoral

Domingo, 15 de junio de 2025 a las 00:00

ROMELIA “CHICHINA” LOPEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 12/06/2025. El Consejo de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste – CODIUNNE – participa con profunda tristeza del fallecimiento de madre de la Prof. Carolina Fernández López Secretaria de Derechos Humanos y Género de la Comisión Directiva de CODIUNNE a quien abrazamos junto a su familia y seres queridos. Deseamos pronta resignación por esta pérdida y hacemos votos para que el alma de Titina que ha dejado los mejores recuerdos pueda descansar con paz en la luz infinita. c/6002

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD