RUBEN SCHLATTER

Por El Litoral

Jueves, 05 de junio de 2025 a las 00:00

RUBEN O. SLATER

Q.E.P.D.

Falleció el 04/06/2025. Diego Javier y Gonzalo Martin Vila, participan con dolor y consternación el fallecimiento del querido amigo Rubén acompañando a Támara Ingrid Mauro y Familia en este duro trance rogando una oración en su memoria. c/961

RUBEN SCHLATTER

Q.E.P.D.

Falleció el 04/06/2025. Mercedes R. Manonelles y Carla C. Ciparelli participan con pesar su fallecimiento acompañando a su familia en tan doloroso momento.

RUBEN SCHLATTER

Q.E.P.D.

Falleció el 04/06/2025. Hugo López y sus hijos Martín y Nicolas, con profundo pesar lamentamos su partida y acompañamos a su familia en este momento de dolor. Que Dios lo reciba en su santa gloria. c/963

