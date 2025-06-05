†
RUBEN O. SLATER
Q.E.P.D.
Falleció el 04/06/2025. Diego Javier y Gonzalo Martin Vila, participan con dolor y consternación el fallecimiento del querido amigo Rubén acompañando a Támara Ingrid Mauro y Familia en este duro trance rogando una oración en su memoria. c/961
†
RUBEN SCHLATTER
Q.E.P.D.
Falleció el 04/06/2025. Mercedes R. Manonelles y Carla C. Ciparelli participan con pesar su fallecimiento acompañando a su familia en tan doloroso momento.
†
RUBEN SCHLATTER
Q.E.P.D.
Falleció el 04/06/2025. Hugo López y sus hijos Martín y Nicolas, con profundo pesar lamentamos su partida y acompañamos a su familia en este momento de dolor. Que Dios lo reciba en su santa gloria. c/963