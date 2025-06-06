¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Javier Milei Día de la Niñez Romina Yan
Funebres

RUBÉN OSCAR SCHLATTER

Por El Litoral

Viernes, 06 de junio de 2025 a las 00:00

RUBÉN OSCAR SCHLATTER

Q.E.P.D.

Falleció el 04/06/2025. Carlos, Rodolfo y Marcelo López y sus familias abrazan a tus hijos en tan duro e inexplicable momento. Te vamos a extrañar Rubén querido.

RUBÉN OSCAR SCHLATTER

Q.E.P.D.

Falleció el 04/06/2025. Carlos Jorge López y María Silvia Araujo participan con dolor de la desaparición física de su amigo Rubén.

RUBÉN OSCAR SCHLATTER

Q.E.P.D.

Falleció el 04/06/2025. Profundo dolor por tu partida. Mónica y José Escobar e hijos: Sol, Fernando, Emanuel y Leila, acompañamos en tan doloroso momento a sus hijos y demás familiares y elevamos oraciones por su descanso en Paz. c/966

