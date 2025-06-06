RUBÉN OSCAR SCHLATTER

†

Falleció el 04/06/2025. Carlos, Rodolfo y Marcelo López y sus familias abrazan a tus hijos en tan duro e inexplicable momento. Te vamos a extrañar Rubén querido.

Falleció el 04/06/2025. Carlos Jorge López y María Silvia Araujo participan con dolor de la desaparición física de su amigo Rubén.

Falleció el 04/06/2025. Profundo dolor por tu partida. Mónica y José Escobar e hijos: Sol, Fernando, Emanuel y Leila, acompañamos en tan doloroso momento a sus hijos y demás familiares y elevamos oraciones por su descanso en Paz. c/966