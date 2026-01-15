†

AMANDA BEATRIZ FERNÁNDEZ DE MARTINEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 11-01- 26 c.a.s.r.yb.p. Amanda querida: de seis hermanos... sos la tercera en dejar el nido patriarcal. Primero Dios eligió a los dos varones. Cuánto vacío quedó, y cuánto dolor!. Ahora, la primera mujer: la mayor, la bailarina, la tán atenta, alegre. Pálidas hubieron, pero unidos… todo era, siempre, más liviano. Dios te relgaló larga vida . Siempre pedimos más pero no podemos dejar de decir: Gracias Dios por tanto! Te fuiste dulcemente: con poco tiempo de “ preparación” y poco dolor. Esos Días borrarremos, Y grabaremos a fuego los tántos momentos felices que pasamos!. Gracias por habernos querido tanto. Gracias Dios por habermosla dado como hermana!. Descansa en paz pronto nos reecontraremos. Te querremos por siempre. Tus hermanas. Celsa, Mecha y Rossi. c/983