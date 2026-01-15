Cómo obtener el descuento para jubilados en las entradas de la Fiesta del Chamamé

En el marco de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé, el Gobierno de Corrientes anunció un beneficio exclusivo para los adultos mayores. Gracias a una gestión conjunta entre el IPS y el Instituto de Cultura, los jubilados y pensionados provinciales contarán con un descuento del 20% en el valor de las entradas para el evento que inicia este viernes 16 de enero.

La medida busca facilitar el acceso de los afiliados a la "Fiesta Grande", que este año se desarrolla bajo el lema "Refugio de Nuestra Identidad". Según informaron desde la intervención del IPS, el descuento será válido para cualquiera de las jornadas programadas hasta el 25 de enero en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

Cómo acceder al beneficio

Para hacer efectiva la bonificación, los interesados deberán presentar al momento de la compra el carnet de beneficiario expedido por el Instituto de Previsión Social de Corrientes. Las autoridades aclararon que serán válidos tanto el carnet físico (impreso) como la versión digital.

Este acuerdo se suma a la serie de iniciativas que buscan garantizar que la celebración, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, sea inclusiva y accesible para todos los sectores de la sociedad correntina.

Puntos de venta habilitados

Cabe recordar que las entradas pueden adquirirse de manera presencial en la boletería del Teatro Oficial Juan de Vera (San Juan 637) en el horario extendido de 9 a 21. Asimismo, durante los días del festival, se habilitarán las boleterías del anfiteatro a partir de las 19.