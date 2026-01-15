El video que complica al venezolano detenido en Corrientes por nexos con el Tren de Aragua

La situación judicial de José Félix Peñalver Veliz, el ciudadano venezolano detenido el pasado 20 de diciembre en el puerto de Puerto de Ituzaingó, Corrientes, se agravó significativamente tras la incorporación de nuevas pruebas a la causa. Un video hallado en sus redes sociales confirma su vinculación directa con el Tren de Aragua, la peligrosa organización criminal transnacional.

En el registro audiovisual, Peñalver Veliz lanza mensajes desafiantes y reivindica su pertenencia al mundo delictivo. “Mis respetos al Tren, a los que quedan vivos, que son serios. Ellos tienen que tener claro quiénes son las personas serias”, expresa el detenido mirando fijamente a cámara, dejando al descubierto tatuajes en su rostro que son marcas de identidad de la banda.

Expulsado de EE.UU. y capturado en Corrientes

El historial delictivo del sospechoso cruza fronteras. Debido a su simbología corporal y sus antecedentes, Peñalver Veliz ya había sido identificado como miembro del Tren de Aragua en Estados Unidos, país que lo expulsó de su territorio durante el 2025. Tras su salida de Norteamérica, el individuo buscó refugio en el Cono Sur, hasta ser interceptado por las fuerzas de seguridad en la costa correntina.

En la grabación, el detenido también envía saludos a "sus convives" (personas con las que compartió su vida en el ámbito delictivo) y arremete contra quienes llama "brujitas", términos carcelarios utilizados para descalificar a otros delincuentes. "Me ven la cara. ¿Saben quién soy yo?", desafía en el video que ahora es pieza clave de la investigación.

*Con información de Infobae