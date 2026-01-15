Trasladan bajo máximo hermetismo al miembro del Tren de Aragua detenido en Corrientes

En un operativo de altísima seguridad que incluyó aviones de la Prefectura Naval, unidades blindadas y fuerzas especiales, el ciudadano venezolano José Félix Peñalver Veliz fue trasladado desde la provincia de Corrientes hacia el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz.

El detenido, vinculado al cartel transnacional Tren de Aragua, había sido capturado el pasado 20 de diciembre en el puerto de Ituzaingó.

El traslado estuvo a cargo del Grupo Albatros, cuyos efectivos llegaron a Corrientes el pasado miércoles. Peñalver Veliz, quien vestía chaleco antibalas y casco, fue custodiado bajo un estricto protocolo que incluyó el cambio de sus prendas por uniformes de la Prefectura al aterrizar en San Fernando, con el objetivo de evitar que fuera identificado o emboscado durante el trayecto terrestre hacia el penal.

"El que las hace, las paga"

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Alejandra Monteoliva, remarcaron la importancia de la captura y el traslado. "Argentina no es refugio de delincuentes", señalaron a través de un comunicado oficial, reafirmando la política de tolerancia cero frente a organizaciones criminales internacionales.

El juez federal de Corrientes, Gustavo Fresneda, dictó la prisión preventiva del acusado hasta el 26 de febrero. En paralelo, Migraciones ya dispuso su expulsión del país con la prohibición permanente de reingreso, trámite que se sustanciará mientras permanece tras las rejas en la unidad de máxima seguridad bonaerense.

Un prontuario que cruza fronteras

La investigación liderada por la fiscal Tamara Pourcel reveló que Peñalver Veliz posee una formación militar especializada. Fue desertor del Ejército venezolano, donde integraba una unidad de apoyo logístico para paracaidismo en el Estado Aragua, zona de origen de la banda criminal. Sus antecedentes incluyen:

Homicidio intencional y ocultación de armas en Venezuela.

Causas por lesiones agravadas y amenazas en Ontario, Canadá.

Expulsión de Estados Unidos en enero de 2025 tras ser vinculado formalmente con el Tren de Aragua.

Al momento de su detención, el sospechoso presentaba una bala alojada en el abdomen y más de 20 cicatrices de armas blancas, marcas de su violento historial en su paso ilegal por Colombia, Perú, Chile y Bolivia. Las autoridades argentinas continúan reuniendo información para determinar cuáles eran sus planes y contactos en la zona fronteriza de Corrientes.