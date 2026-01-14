Rige alerta amarilla por fuertes tormentas en 10 ciudades correntinas

La provincia se encuentra bajo alerta amarilla por fuertes tormentas nuevamente. La advertencia indica que para este jueves por la noche en al menos 10 ciudades se podrían producir un sistema de mal tiempo con lluvias localmente fuertes de 50 mm y vientos de 70 kilómetros por hora.

Cuáles son las localidades afectadas

La advertencia fue emitida por El Comando Operativo de Emergencias (COE) teniendo en cuenta los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) los departamentos correntinos afectados son Concepción del Yaguareté Corá, San Roque, Bella Vista, Mercedes, Monte Caseros, Curuzú Cuatiá, Sauce, Esquina, Goya y Lavalle.

Alerta amarilla para este jueves. Fuente: SMN

Señalaron que: “Está previsto que inicie este jueves 15 de enero por la noche y según el SMN, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.

“Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos”, agregaron.

De esta manera, se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.