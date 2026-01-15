¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

José Félix Peñalver Veliz Fiesta Nacional del Chamamé Paso de los Libres
CORRIENTES

Buscaban cosas robadas y hallaron una plantación de marihuana en Itatí

Demoraron a un hombre con seis plantas de cannabis sativa de distintos tamaños
 

Por El Litoral

Jueves, 15 de enero de 2026 a las 17:58

La investigación de un delito derivó en el allanamiento en una casa ubicada sobre calle Castor de León S/N de la localidad de Itatí, donde para sorpresa de los efectivos, se encontraron con un total de seis plantas de marihuana de distintos tamaños.
 El procedimiento se realizó este jueves a la mañana con personal la Comisaría de distrito Itatí, en colaboración con disposiciones de la Unidad Fiscal en turno.
También colaboraron miembros de la División GTO de la Unidad Regional I de San Luis del Palmar. Si bien no hallaron los elementos de interés para la causa, en la requisa visualizaron seis plantas que a simple vista todo indicaba que eran de marihuana.


Ante ello pidieron colaboración a personal especializado de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado – Ensenada Grande, que realizó el correspondiente test que arrojó resultado positivo para cannabis sativa procediendo a la demora de un hombre.
El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes de la Justicia Federal en una causa conexa por infracción a la Ley 23737 de estupefacientes.

