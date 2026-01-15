Abigeato en La Cruz: suman 215 los vacunos secuestrados y van tras una organización

La fiscal en feria de Paso de los Libres, Daniela Di Tomaso, a cargo de la causa por abigeato en La Cruz, confirmó que "el expediente avanza con más allanamientos, detenciones y que ya llevan secuestrados 215 animales de procedencia dudosa".

Explicó que una línea de investigación apunta a determinar si los hechos responden a una estructura organizada y no a episodios de delitos aislados.

"Cuando ingresé a la causa como fiscal en feria, había dos personas con prisión preventiva, confirmada por el Tribunal de Revisión. Con la incorporación de pruebas pendientes, se avanzó con otros allanamientos y un pedido de detención vigente", señaló a FM Sudamericana.

Admitió que "hay un pedido de detención vigente sobre otra persona involucrada, según resultados preliminares de pericias veterinarias solicitadas desde el inicio de la investigación", en referencia a Manuel Galeano, a quien se le había allanado su casa, dentro de la serie de diligencias dispuestas desde el miércoles 7 de enero.

Las pericias permitieron ampliar las líneas investigativas y abrir la hipótesis de que los hechos no serían aislados, sino que evidencian una posible organización, admitió la titular de la Fiscalía de Investigaciones Concretas de la Cuarta Circunscripción con asiento en Paso de los Libres.

"Las evidencias recolectadas permiten presumir que no es circunstancial ni ocasional, sino que habría una estructura destinada a este tipo de delitos", remarcó.

Sobre los establecimientos allanados, dijo que "son todos dentro del caso investigado y vinculados a personas con prisión preventiva y otros sospechosos"."Hasta ahora se secuestraron 215 animales en siete allanamientos. Están pendientes otros más", y se están realizando tareas para determinar la propiedad del ganado bajo custodia."Algunos animales presentaban adulteraciones y superposiciones de marcas, por lo que es prematuro determinar cuántos productores están afectados"."Es legítimo el reclamo de los ganaderos y nos tomamos estos hechos con seriedad", aseguró, y agregó que "se trabaja conforme a los lineamientos de política criminal vigentes".Consultada sobre nuevos allanamientos, la fiscal dijo que "siempre se intenta avanzar para acopiar evidencias y evitar que se diluyan, aunque no puedo dar más información".Describió que "las personas detenidas hasta el momento son el conductor del camión y quien arrendaba un campo al que se dirigía la carga. Ambas tienen prisión preventiva confirmada", puntualizó.Finalmente, las posibles penas dependerán de la calificación legal definitiva. "Son penas altas, que no admiten libertad condicional y pueden llegar a 10 o 15 años", indicó Di Tomaso.