José Félix Peñalver Veliz Fiesta Nacional del Chamamé Paso de los Libres
Corrientes

El "Chamamé con Todos" llevó música y baile al hogar Nuevo Horizonte

Como parte de las actividades inclusivas de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé, el programa itinerante visitó el hogar de adultos mayores. Con las actuaciones de Lorena Larrea Catterino y el dúo Fernández-Del Valle, más de 50 residentes disfrutaron de una jornada de integración cultural.

Por El Litoral

Jueves, 15 de enero de 2026 a las 18:19

La esencia de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé continúa expandiéndose más allá de los escenarios tradicionales. El miércoles, el programa "Chamamé con Todos" desembarcó en el Hogar Nuevo Horizonte, transformando el patio de la institución en una verdadera pista de baile donde la identidad correntina fue la protagonista absoluta.

A pesar de las altas temperaturas, más de 50 residentes compartieron una hora de espectáculo bajo la conducción de Raúl Báez. El encuentro contó con una fuerte carga emotiva y la participación especial de Rafael Bustos, Representante Cultural de la Ciudad de Corrientes 2025, quien acompañó la celebración intergeneracional.

Música propia y clásicos del litoral

La apertura del festival itinerante estuvo a cargo del dúo Fernández-Del Valle. Los músicos presentaron un repertorio que combinó temas propios e instrumentales como "Chamameceando" y "Ñeca". Al ritmo de valseados y chotis, y con la participación especial del joven Felipe Fernández, lograron encender el clima festivo entre los abuelos y el personal del hogar.

Posteriormente, subió a escena Lorena Larrea Catterino. La artista inició su presentación con el emblemático "Cielo de Mantilla" y, con su calidez característica, se mezcló entre el público para cantar junto a los residentes piezas fundamentales de nuestro cancionero como "Pañuelito Blanco" y "Forastero del Iberá".

Color y danza en comunidad

La danza no quedó fuera de la propuesta. Las agrupaciones de baile Guepa Che y Sentido Folclore, de reconocida trayectoria en la provincia, aportaron el movimiento y el color necesarios para completar la experiencia chamamecera.

De esta manera, el Instituto de Cultura de Corrientes refuerza el carácter inclusivo de la "Fiesta Grande", llevando la música declarada Patrimonio de la Humanidad a hospitales, geriátricos y contextos de encierro, asegurando que el grito de sapucai llegue a cada rincón de la capital.

