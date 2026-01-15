Con una térmica que superó los 41°C, Corrientes quedó entre las más calurosas del país

Corrientes volvió a posicionarse entre las ciudades más calurosas del país en el ranking elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Según los datos oficiales difundidos este jueves, la capital provincial registró una temperatura de 35,2°C, con una sensación térmica que alcanzó los 41,7°C, mientras que Paso de los Libres marcó 33,7°C y una sensación térmica de 40,6°C.

Las demás ciudades en el ranking

El listado del SMN, que ordena las temperaturas más elevadas a nivel nacional, estuvo encabezado por San Ramón de la Nueva Orán (Salta) con 38,2°C, seguido por Santiago del Estero y localidades del norte del país como Las Lomitas (Formosa) y Resistencia (Chaco), todas con registros superiores a los 36°C.

En el caso de Corrientes, además del intenso calor, la humedad relativa se mantuvo elevada, alcanzando el 49% en la capital y el 58% en Paso de los Libres, lo que incrementó la sensación térmica y profundizó el impacto del calor en la región.

Estas condiciones responden a la persistencia de una masa de aire cálido sobre el norte argentino y recomendaron extremar cuidados, mantenerse hidratados y evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día.