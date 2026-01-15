Osiris, Ará Porá y Samba Pasión abrirán los carnavales barriales este domingo en Corrientes

Los barrios se llenan de color nuevamente con los corsos. Este domingo 18 de enero es el lanzamiento de los Carnavales Barriales 2026. Así lo confirmó este jueves la Municipalidad de Corrientes. El punto de encuentro será en el piletón de Cambá Cuá a las 19 con acceso totalmente gratuito.

Municipalidad de Corrientes

En el lanzamiento oficial de los corsos barriales, que tiene por slogan “ritmo, color y tradición”, habrá un show de Osiris, Ara Porá y Samba Pasión, se procederá a la coronación de figuras de comparsas y agrupaciones, y está previsto un gran cierre a cargo de G-Latina.

En la agenda prevista para el fin de semana se destacan además actividades culturales, musicales, turísticas y deportivas, que en su mayoría tendrán a la costanera capitalina como punto de encuentro y desarrollo.

Actividades previstas: viernes al sábado

Este viernes la Feria de Artesanos se presenta de 9 a 21 en la céntrica plaza Cabral (Peatonal Junín, entre San Lorenzo y Santa Fe), donde estarán ofreciendo productos en cuero, madera, tejidos, floricultura y artículos regionales, entre otros. Tanto el sábado como el domingo se traslada de 10 a 22 a la Costanera Sur Juan Pablo II, más precisamente en la intersección con calle Las Heras.

El sábado 17 de enero se llevará adelante el programa “Descubrí Corrientes”, recorrido guiado pedestre. El punto de encuentro será a las 19 en la señalética ubicada en el acceso a la playa Arazaty (Costanera y General Paz). Se trata de una actividad gratuita que se realizará con guías turísticos municipales, y que se extenderá durante aproximadamente 2 horas por el circuito histórico de las inmediaciones al balneario. Los cupos son limitados, y para participar los interesados deberán registrar su inscripción a: bit.ly/descubrictes

También este sábado, a partir de las 19, se llevará adelante en Terrazas del Paraná (Av. Costanera General San Martín y Edison) el primer Patio Cervecero del año. La misma es coordinada por la Cámara de Cerveceros de Corrientes y ofrecerá barras de cerveza artesanal, complementada con emprendedores gastronómicos y buena música con la presencia de reconocidos Djs.

El domingo 18 de enero, en el marco de la Fiesta Nacional del Chamamé, tendrá lugar el Paraná After, edición Chamamé. La propuesta se llevará a cabo desde las 19 en el Paseo de los Chamameceros (Av. Costanera General San Martín y Edison). En la ocasión habrá música, danza y sorpresas para el deleite de los amantes del género y los turistas que visitan la ciudad.

Además la 35° Fiesta Nacional del Chamamé, 21° Fiesta del Mercosur y 5° Celebración Mundial que, organizado por el Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura de Corrientes, tendrá lugar desde este viernes al domingo 2en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Las entradas pueden adquirirse ingresando a weepas.ar, y presencialmente en las boleterías del Teatro Vera, de 9 a 17, o en el mismo anfiteatro desde las 19.

Como complemento se ofrecen actividades deportivas y recreativas fijas, entre las que se encuentran: clases de Zumba Gold que se llevan adelante los sábados y domingos desde las 19 en la playa Arazaty II. En tanto los sábados, a partir de las 18, tienen lugar entrenamientos de calistenia; y desde las 8 se llevan adelante entrenamiento funcional para todas las edades en la playa Molina Punta.