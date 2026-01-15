†
CARLOS FEDERICO LANCELLE
Q.E.P.D.
Falleció el 11/01/2026. Jorge Raul Fidanza, Giovanna Frongia y flia participan con mucho pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento, elevando una oración en su memoria. c/023
Por El Litoral
†
