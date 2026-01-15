Todo lo que tenés que saber para el inicio de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé

La espera terminó para la "Nación Chamamecera". Este viernes, desde las 20:00, el escenario Osvaldo Sosa Cordero del anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola se encenderá para dar inicio a la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé, 21ª del Mercosur y 5ª Celebración Mundial.

Bajo el lema "Refugio de Nuestra Identidad", la edición 2026 promete una renovación estética y artística que posiciona al género como el gran protagonista del verano cultural argentino.

La primera noche tendrá una grilla de alto impacto que combina la tradición con la proyección nacional. Entre los artistas destacados para la apertura se encuentran el correntino Antonio Tarragó Ros, el talento joven de Pedro Ríos, el bandoneonista Richard Scófano y la participación especial del grupo salteño Los Nocheros, quienes vuelven a pisar el suelo del Cocomarola.

Entradas y beneficios: cuánto cuesta ir al Cocomarola

Las localidades pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma weepas o de forma presencial en el Teatro Vera (9 a 21 hs). A partir de este viernes, también se habilitarán las boleterías del Anfiteatro desde las 19:00.

Precios y opciones:

Entrada Promocional: $7.000 (más service charge). Válida con ingreso al predio hasta las 21:30.

Entrada General: $9.000 (más service charge). Sin límite de horario de ingreso.

Jubilados (IPS y PAMI): Cuentan con un 20% de descuento acreditando el carnet correspondiente.

Menores: Abonan entrada a partir de los 12 años.

Personas con Discapacidad: Ingreso gratuito acreditando CUD y DNI.

Gastronomía y transmisión en vivo

El predio del Anfiteatro Cocomarola no solo ofrecerá música. Los asistentes podrán disfrutar de la propuesta de Cocineros del Iberá, con platos típicos de la región, y una feria de emprendedores coordinada por el Ministerio de Desarrollo Social. Además, habrá stands turísticos de diversas provincias que acompañan el evento.

Para quienes no puedan asistir, la Fiesta —declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad— tendrá una cobertura integral. La transmisión podrá seguirse por la TV Pública, los canales locales y las plataformas digitales:

YouTube: Canal oficial del Gobierno de Corrientes.

Corrientes Play: A través de la web corrientesplay.ar

Grilla completa