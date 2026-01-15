Un turista murió tras descompensarse en el puente Paso de los Libres-Uruguaiana

Un hombre de nacionalidad argentina, de 53 años, murió este jueves tras sufrir una descompensación en el complejo fronterizo que une la ciudad correntina de Paso de los Libres con Uruguaiana, Brasil. El hecho generó conmoción entre los turistas y transportistas que se encontraban en la zona de control aduanero.

Según los primeros reportes de las autoridades del vecino país, el ciudadano comenzó a sentirse mal repentinamente mientras se hallaba en las oficinas de migración de la frontera oeste de Rio Grande do Sul. Testigos en el lugar dieron aviso inmediato a las fuerzas de seguridad, quienes solicitaron la intervención del Servicio Móvil de Urgencias (SAMU) de Brasil.

Maniobras de reanimación en el lugar

Los paramédicos del equipo de rescate arribaron al puesto de control y realizaron intensas maniobras de reanimación, incluyendo masajes cardíacos, durante varios minutos. Tras los esfuerzos iniciales por estabilizarlo, el hombre fue subido a una unidad sanitaria para su traslado de urgencia.

Sin embargo, a pesar de la asistencia médica recibida en el sitio y el rápido despliegue, se confirmó su fallecimiento poco después. Hasta el momento, las autoridades brasileñas revelaron la identidad de la víctima de forma oficial, a la espera de completar los trámites de notificación a sus familiares.

Investigación judicial

El caso quedó bajo la supervisión de las autoridades competentes de Uruguaiana, quienes iniciaron una investigación para determinar la causa exacta de la muerte. No se descarta que el deceso haya sido producto de un paro cardiorrespiratorio, aunque se aguardan los resultados de las pericias forenses de rigor.

El tránsito en el puente internacional Getúlio Vargas-Agustín P. Justo no sufrió interrupciones prolongadas, aunque la zona del control aduanero brasileño permaneció bajo resguardo policial durante las tareas de emergencia.

*Con información de Conexao Fronteira