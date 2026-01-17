¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

INGENIERO ENRIQUE ESTEBAN ARDUINO

Sabado, 17 de enero de 2026 a las 00:00

INGENIERO ENRIQUE ESTEBAN ARDUINO

Q.E.P.D.

Falleció el 13/01/2026. Sus primas Julia y María Alicia Menace Artieda participan de su fallecimiento con profundo pesar acompañando a toda su familia, ruegan una oración en su memoria. c/989

