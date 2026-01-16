Misterio en un hotel de Retiro: hallan muertos a una mujer y su hijo de 7 años

Una mujer y su hijo de apenas 7 años fueron encontrados muertos en el baño de un hotel familiar en Retiro. El hallazgo se produjo este viernes por la mañana y la Policía investiga si la madre mató al nene luego se suicidó.

El hecho ocurrió en un hotel familiar ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear al 1300, en Retiro, donde el gerente del ligar encontró los cuerpos de Gisela De Yurka (41) y su hijo Sarú Ovejero (7), quienes residían en la localidad de González Catán, en La Matanza.

Según declaró a la Policía, la madre y el menor se habían registrado el día anterior y esta mañana, cuando debían hacer el check out para retirarse, fueron encontrados sin vida.

Los cuerpos estaban en la bañera, indicaron fuentes policiales. La habitación no estaba revuelta y no había signos de que los ingresos hayan sido violentados.

En tanto, los peritos de la Unidad Criminalística Móvil de la Policía de la Ciudad trabajaban este viernes en el lugar del hallazgo en busca de rastros y pistas sobre lo ocurrido. También será clave la autopsia que determinará la causa y la mecánica de ambas muertes.

En la habitación hallaron dosis de insulina. Al respecto, allegados a la mujer indicaron que ella no era diabética, pero sí personas de su entorno cercano.

La causa, caratulada como "averiguaciones causales de muerte", está a cargo de la fiscal Laura Belloqui de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 59.

Desde la tarde del jueves una foto de la mujer y de su hijo era difundida en varios grupos de Facebook pidiendo información de su paradero.

“Los buscamos. Faltan de su domicilio desde el día 15/01/2026 por la tarde. Barrio Independencia de González Catán”, decía la publicación, acompañada por una foto de ambos.

Según trascendió, ella trabajaba como preceptora del colegio Hogares del Espíritu Santo, de González Catán.

“Es un amor, todos la aman. Una buena madre y una gran amiga”, describió la mujer, sorprendida por la noticia.

La mujer vivía con su pareja y padre del nene, y había pedido un crédito para abrir un local, que ya lo tenía alquilado.

En su perfil de Facebook, De Yurka tiene varias publicaciones realizadas el año pasado y muchas son con su hijo, Sarú.

“Mi vida, mi todo”, escribió en marzo de 2024, junto con una imagen de ella y el niño, vestido con el uniforme escolar.

En el mismo posteo agradece en uno de los comentarios a la obstetra que trabajó en el parto del niño. “Te amo para siempre”, le dedicó.