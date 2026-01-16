Corrientes: bomberos controlaron incendio en una librería del centro

Un foco de incendio fue controlado en un edificio del centro de Corrientes capital. Se produjo en el quincho de una librería ubicada sobre calle Pellegrini, entre Catamarca y San Lorenzo.

El hecho motivó la evacuación preventiva del lugar. En el operativo trabajaron miembros de Bomberos de la Policía de Corrientes, acompañados por personal de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec). Se tuvo que cortar temporalmente el suministro eléctrico para garantizar la seguridad del personal.

Según informaron las autoridades, no se registraron heridos y los daños se limitaron a bienes materiales. La intervención permitió controlar rápidamente el fuego y evitar que se propagara a los sectores cercanos del edificio y a la librería contigua.

La situación se dio en el marco de un intenso temporal que afecta a la ciudad. Según los datos disponibles, desde las 5 de la madrugada cayeron alrededor de 102 milímetros de lluvia.