Fiesta Nacional del Chamamé: confirmaron la realización de la primera noche tras las intensas lluvias

Luego de una jornada de incertidumbre marcada por las intensas lluvias que afectaron a la capital correntina, la organización de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé confirmó que el evento no se suspende.

Según ratificaron fuentes oficiales a El Litoral, el escenario Osvaldo Sosa Cordero está listo para recibir a la "Nación Chamamecera" en su jornada de apertura.

No obstante, las inclemencias del tiempo obligaron a realizar un ajuste en la programación. A través de sus redes sociales, el Gobierno de Corrientes informó que la transmisión oficial y el inicio formal de las actuaciones comenzarán a las 21:00, una hora después de lo que estaba estipulado originalmente.

Una grilla que desafía al clima

Bajo el lema "Refugio de Nuestra Identidad", la edición 2026 mantiene su promesa de renovación estética y técnica. Pese al barro y la humedad reinante en los alrededores del predio, se espera una concurrencia masiva para ver a los grandes exponentes del género y a los invitados nacionales que darán el puntapié inicial.

La primera noche tendrá una grilla de alto impacto que combina la tradición con la proyección nacional. Entre los artistas destacados para la apertura se encuentran el correntino Antonio Tarragó Ros, el talento joven de Pedro Ríos, el bandoneonista Richard Scófano y la participación especial del grupo salteño Los Nocheros, quienes vuelven a pisar el suelo del Cocomarola.

Entradas y beneficios: cuánto cuesta ir al Cocomarola

Las localidades pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma weepas o de forma presencial en el Teatro Vera (9 a 21 hs). A partir de este viernes, también se habilitarán las boleterías del Anfiteatro desde las 19:00.

Precios y opciones:

Entrada Promocional: $7.000 (más service charge). Válida con ingreso al predio hasta las 21:30.

Entrada General: $9.000 (más service charge). Sin límite de horario de ingreso.

Jubilados (IPS y PAMI): Cuentan con un 20% de descuento acreditando el carnet correspondiente.

Menores: Abonan entrada a partir de los 12 años.

Personas con discapacidad: Ingreso gratuito acreditando CUD y DNI.

Gastronomía y transmisión en vivo

El predio del Anfiteatro Cocomarola no solo ofrecerá música. Los asistentes podrán disfrutar de la propuesta de Cocineros del Iberá, con platos típicos de la región, y una feria de emprendedores coordinada por el Ministerio de Desarrollo Social. Además, habrá stands turísticos de diversas provincias que acompañan el evento.

Para quienes no puedan asistir, la Fiesta —declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad— tendrá una cobertura integral. La transmisión podrá seguirse por la TV Pública, los canales locales y las plataformas digitales:

YouTube: Canal oficial del Gobierno de Corrientes.

Corrientes Play: A través de la web corrientesplay.ar

Grilla completa

Antonio Taragó Ros

Blas Martínez Riera Grupo

Chamamé Kuñá

Daniel Giménez Trío

Ganadora Pre Fiesta Rubro Solista: Andrea Nazarena Escobar

Grupo Buena Fe

Grupo San José

Héroes de Malvinas

Ignacio Porra

Juliana Zalazar y su grupo Resplandor

Los Ángeles Románticos

Los Nocheros

Los Vecinos

Mario Prieto Linares

Mirian Asuad

Pedro Ríos

Richard Escófano

Recomendaciones para los asistentes

Desde la organización sugieren a quienes asistan al Anfiteatro Cocomarola circular con precaución en los accesos debido a la acumulación de agua en algunas arterias de la zona. Las boleterías del predio permanecen abiertas para quienes deseen adquirir sus entradas de último momento, recordando que el ingreso promocional se mantendrá vigente según las nuevas pautas horarias.