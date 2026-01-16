El anfiteatro Cocomarola está inundado en el inicio de la Fiesta Nacional del Chamamé

El anfiteatro Cocomarola está inundado en la mañana del inicio de la Fiesta Nacional del Chamamé, en la ciudad de Corrientes. El sector del escenario amaneció cubierto de agua luego del fuerte temporal registrado durante la madrugada de este viernes.

Según se informó, en la capital correntina cayeron más de 90 milímetros de lluvia en pocas horas de la mañana. La intensidad de las precipitaciones generó anegamientos en distintos puntos de la ciudad.

Desde la organización del evento señalaron que aguardan que el agua escurra con rapidez mientras se evalúan las condiciones del tiempo.

La situación del anfiteatro y la evolución de las condiciones climáticas serán determinantes para la primera noche de la Fiesta Nacional del Chamamé.