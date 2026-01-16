¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temporal en Corrientes GOBERNADOR MARTINEZ plus de refuerzo
Plus de Refuerzo y bono navideño en Corrientes: así es el cronograma de pago de estatales

Agentes activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial recibirán un total de $300 .

Por El Litoral

Viernes, 16 de enero de 2026 a las 12:43

El gobierno de Corrientes comenzará el pago del Plus de Refuerzo de enero y, de manera simultánea, del segundo tramo del bono navideño a los agentes de la administración pública provincial. Abarca a activos, jubilados y pensionados.

El monto total que percibirá cada beneficiario en esta etapa asciende a $300 mil: $100 mil corresponden al Plus de Refuerzo y $200 mil al segundo tramo del bono.

Cronograma de pagos por terminación de DNI:

  • Lunes 19: documentos terminados en 0 y 1

  • Martes 20: documentos terminados en 2 y 3

  • Miércoles 21: documentos terminados en 4 y 5

  • Jueves 22: documentos terminados en 6 y 7

  • Viernes 23: documentos terminados en 8 y 9

Los fondos estarán disponibles desde el sábado 17 a través de los cajeros automáticos del Banco de Corrientes y el homebanking de la cuenta sueldo de cada agente.

 

