Plus de Refuerzo y bono navideño en Corrientes: así es el cronograma de pago de estatales

El gobierno de Corrientes comenzará el pago del Plus de Refuerzo de enero y, de manera simultánea, del segundo tramo del bono navideño a los agentes de la administración pública provincial. Abarca a activos, jubilados y pensionados.

El monto total que percibirá cada beneficiario en esta etapa asciende a $300 mil: $100 mil corresponden al Plus de Refuerzo y $200 mil al segundo tramo del bono.

Cronograma de pagos por terminación de DNI:

Lunes 19: documentos terminados en 0 y 1

Martes 20: documentos terminados en 2 y 3

Miércoles 21: documentos terminados en 4 y 5

Jueves 22: documentos terminados en 6 y 7

Viernes 23: documentos terminados en 8 y 9

Los fondos estarán disponibles desde el sábado 17 a través de los cajeros automáticos del Banco de Corrientes y el homebanking de la cuenta sueldo de cada agente.