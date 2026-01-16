Advierten que el puente Santa Lucía corre riesgo de colapso

Crece la preocupación en el interior de Corrientes por el estado del puente Santa Lucía, ubicado sobre la Ruta Nacional 118 a la altura de la zona conocida como Paso Naranjito. Según advierten pobladores y usuarios frecuentes del camino, el río podría colapsar si sigue creciendo el rio que pasa por varias localidades correntinas.

El puente es una importante vía para pobladores

El lugar se encuentra en una zona rural del Departamento de Santa Lucía, entre las localidades de Saladas y Santa Rosa, un corredor vial muy transitado tanto por vehículos particulares como por el transporte de carga. Este viernes se observaron un importante crecimiento que encendieron las alarmas.

Uno de los factores que habría agravado el panorama es la gran cantidad de lluvia caída durante la jornada de este viernes en gran parte de la provincia. El incremento del caudal de agua y la presión sobre las bases del puente podrían haber profundizado el desgaste de la infraestructura.

Paso Naranjito es un sector caracterizado por la presencia de cursos de agua y zonas bajas. Unos 14 kilómetros antes del puente, el río nace desde una laguna y comienza a recorrer un cauce definido, con numerosos meandros e islas, hasta desembocar finalmente en el río Paraná Medio.

Hasta el momento no se emitió un comunicado oficial sobre posibles cortes o restricciones al tránsito. Sin embargo, quienes circulan por la Ruta 118 solicitan extremar las precauciones y piden que las autoridades realicen controles técnicos de manera urgente para evitar una eventual tragedia.