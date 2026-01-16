Abigeato en La Cruz: incautaron 37animales más y se concretó una nueva detención

Cada nuevo allanamiento realizado en campos de La Cruz por abigeato, arroja resultados exitosos y sorpresivos sobre el modo en que operaba una banda de cuatreros en la costa del Río Uruguay.

Este viernes

Ante la situación,Este campo allanado al parecer también estaría siendo arrendado por Carlos Alberto Meneses, de acuerdo con los datos obtenidos por las pesquisas. En cumplimiento de los oficios judiciales, trabaja personal de la Policía Rural y Ecológica de La Cruz en forma conjunta con sus pares de la Comisaría local. También se sumaron a la pesquisa el GTO y División Investigaciones de la Unidad Regional IV Paso de los Libres.

Otra de las sorpresas de las últimas jornadas fue el hallazgo de un matadero ilegal con indicios de faena de animales para comercialización de su carne.En los operativos encontraron documentaciones importantes y un camión térmico con cabina, marca Foton Aumark, el cual habría sido utilizado para el transporte de carne de procedencia clandestina.Con esta nueva detención, suman tres las personas que están ahora a disposición de la Justicia como parte de esta organización, en tanto que existe un pedido de detención activo sobre un cuarto implicado, el cual hasta el momento permanece en calidad de prófugo de la Justicia.La Fiscal había dejado claro de manera pública de que “está establecido el delito de Abigeato Agravado en Flagrancia”, a partir de la demora del camión con hacienda, lo cual dio inicio a este amplio trabajo de la Policía de Corrientes.Además de Meneses, también está detenido el chofer y dueño del vehículo de carga, un Mercedes Benz color rojo, Eulogio Manuel Monzón.Cabe señalar que en septiembre último, Monzón ya había sido demorado junto al propietario del campo que ahora fue allanado, donde incautaron 37 vacunos con el traslado de hacienda de dudoso origen, aunque el fiscal en turno de Paso de los Libres, dispuso no avanzar con la investigación.