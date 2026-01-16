Secuestraron en Corrientes un auto con papeles adulterados buscado de Buenos Aires

En la intersección de las avenidas Patagonia y La Paz, la Policía detectó un vehículo marca Peugeot 208, que presentaba signos de adulteración en la placa de la patente, tras lo cual se comprobó serias irregularidades y que era requerido desde Buenos Aires.

De acuerdo a la información obtenida, había sido reportado como robado en el partido bonaerense de La Matanza, y tenía un dominio original. El número de chasis y motor no coincidía con los registros oficiales.



El personal policial de la Dirección de Delitos Complejos e Informáticos a verificó la información en el sistema de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (D.N.R.P.A.) y se constató que el dominio estaba duplicado y no coincidía con el alfanumérico grabado en los cristales del vehículo.



La Fiscalía en turno,, dispuso que se aguardara un plazo de 30 minutos para que el propietario del vehículo se presentara a acreditar la titularidad. Al no presentarse nadie, se resolvió el secuestro preventivo del vehículo. En principio, había trabajado la Comisaría Séptima Urbana.

El auto fue secuestrado en el marco de una investigación por supuesta adulteración de elementos registrables.